Wechsel im Vorstand von Plansee: Wolfgang Köck folgt auf Bernhard Schretter

Plansee – Mit 1. Jul­i wird Wolfgang Köck neuer Vorstand in der Plansee Holding. Das gab das Tiroler Industrieunternehmen in einer Aussendung bekannt. Köck folgt auf Bernhard Schretter, der nach 34 Jahren bei der Plansee Holding, davon sieben Jahre in China und den USA, in den Ruhestand wechselt. Schretter war 18 Jahre als Plansee-Vorstand tätig. Aufsichtsrats-Chef Michael Schwarzkopf würdigt Schrette­r als äußerst engagierten, loyalen und unternehmerisch denkenden Mitarbeiter, der sich um die langfristige Ausrichtung der Plansee Group verdient gemacht hat.