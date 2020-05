Baustart für Jenbacher Begegnungszone

Jenbach – Am 25. Mai fahren in der unteren Achenseestraß­e in Jenbach die Baumaschinen auf. „Wir realisieren damit den ersten Schritt im Rahmen des Ortserneuerungsprojektes, das uns schon lange beschäftigt“, sagen BM Dietmar Wallner und Vizebürgermeister Bernhard Stöhr. Heuer werden in Infrastrukturmaßnahmen – sprich Wasserversorgung, Kanalisation und Glasfaser – rund 1,1 Millionen Euro investiert. Im nächsten Jahr werden für das Projekt 3,1 Millionen Euro benötigt. Im Herbst 2021 soll das Bau­finale sein. „Ich sehe darin ein Generationenprojekt“, betont der Gemeindechef. Auch in der Bauphase sollte wie immer möglich eine Fahrspur offen sein.