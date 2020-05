Musikalischer Watterzyklus: „Saltbrenntes“ Herz

Imst, Telfs – Der Oberländer Dialekt hat das Wörtchen „Saltbrennt“ zu etwas Besonderem erhoben. „Saltbrennt“ ist, wenn aus erlesenen Äpfeln, Birnen, Zwetschgen eigenhändig ein Schnaps gebrannt wird, besonders passend, um Magenschmerzen oder aktuell viralen Krankheiten vorzubeugen. Und wenn im Tiroler Oberland aus gesundgewachsenen Melodien, Akkorden, Rhythmen eigenhändig ein Blues destilliert wird, dann wird sich eine Bluesband wohl noch Saltbrennt nennen dürfen. 2017 feierten sie ihren ersten Live-Auftritt im Bargers Keller in Tarrenz, 2019 folgte das grandiose Debüt-Album, welches sich auch mit dem Bandnamen schmückte.

Christoph Kuntner (voc./git.), Christian Deimbacher (Harmonic­a, Tuba), Fabian Möltner (Bass) und Jakob Köhl­e (Drums) haben jetzt nachgelegt. Christoph erzählt: „Wir haben uns in einer Berghütte eingesperrt und miteinander drauflosgeschrieben, herausgekommen sind dann eigentlich nur Liebeslieder. Und nun starten wir mit der EP ,Herz‘ unseren musikalisch aufbereiteten Watterzyklus.“

Sommer, Herbst und Winter werden also folgen? „Ganz genau. Und ehrlich gesagt spielt uns die Pandemie kreativ ein bisschen in die Hände. Aus der Not machen wir eine Tugend, und die gewonnen­e Zeit lässt derzeit viel Raum für Kreativität.“