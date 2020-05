Wirtschaftsministerium bestätigt Stopfen von Datenleck

Das Wirtschaftsministerium hat am Freitag in einer schriftlichen Stellungnahme bestätigt, dass die Website des sogenannten Ergänzungsregisters Donnerstagabend vom Netz genommen wurde. Die NEOS hatten zuvor Alarm geschlagen und vorm Absaugen der Daten von mehr als einer Million Bürger gewarnt. Laut Ministerium wäre das aber gar nicht möglich gewesen.

„Einem ‚Absaugen‘ von Daten wurde bereits seit 2017 durch technische Blockaden vorgebeugt“, wurde betont. Das Register sei dem Ministerium Ende 2018 übertragen worden, davor sei es bei der Datenschutzkommission, der späteren Datenschutzbehörde, angesiedelt gewesen. Die Übertragung sei damit ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 erfolgt, und diese habe keinen Änderungsbedarf ausgelöst. „Dies bestätigte auch die Datenschutzbehörde“, so das Ministerium.

„Obwohl die öffentliche Einsicht in das Ergänzungsregister rechtlich gedeckt ist, nimmt das BMDW als Provider die öffentlichen Hinweise sehr ernst und kommt seiner Sorgfaltspflicht nach, um einen etwaigen Missbrauch der Daten infolge der medialen Diskussion zu verhindern. Daher wurde die Website Donnerstagabend vom Netz genommen“, hieß es in der Stellungnahme weiter.

Daten von mehr als einer Million Bürgern seien über die Ministeriumswebsite öffentlich einsehbar gewesen, darunter Namen, persönliche Adressen und Geburtsdaten, und zwar ohne jede Sicherung und für Datenhändler oder Identitätsdiebe massenweise absaugbar, so der NOES-Vorwurf. Namentlich genannt wurden etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Schauspieler und sonstige Prominente.

Im Finanzministerium hieß es, dass die Datenbank zuletzt für Nicht-Wirtschaftskammer-Mitglieder in der Abwicklung des Corona-Härtefallfonds verwendet worden sei. Das Wirtschaftsministerium wiegelte noch am Donnerstagabend ab. Das betreffende „Ergänzungsregister für sonstige Betroffene“ sei seit elf Jahren öffentlich einsehbar, und zwar auf Basis einer Verordnung aus dem Jahr 2009, welche vom damaligen Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) erlassen wurde. Man stehe einer rechtlichen Anpassung jederzeit offen und betonte, dass es weder ein Datenleck noch Datenklau gebe. In der Nacht auf Freitag wurde das Register schließlich doch offline genommen, berichteten die NEOS.