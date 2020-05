Cybercrime führt zu Gesamtanstieg bei Anzeigen in Österreich

Nachdem im Jahr 2018 erstmals weniger als 500.000 Anzeigen verzeichnet worden waren, ist die Zahl im Vorjahr wieder um 3,4 Prozent auf 488.912 Straftaten gestiegen. Dies sei „zum allergrößten Teil zurückzuführen auf Cybercrime“, betonte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Lang, am Freitag bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2019. Hier gab es ein Plus von 45 Prozent.

Bei der Gewaltkriminalität gab es ein Plus um 5,3 Prozent auf 73.079 angezeigte Fälle. Das waren 200 Anzeigen pro Tag und die zweithöchste Zahl in den vergangenen zehn Jahren, die Aufklärungsquote stieg dabei allerdings auch leicht auf 85 Prozent. Morde wurden im Vorjahr 65 verzeichnet, das waren um fünf mehr als im Jahr 2018. In den Jahren 2014 und 2015 hatte es jeweils weniger als 40 Tötungsdelikte gegeben. Zwei Morde aus dem Vorjahr sind noch ungeklärt.

58 Prozent der Getöteten waren Frauen, berichtete Lang. Nach größeren Steigerung bei den Zahlen von weiblichen Mordopfern zu Beginn des Jahres 2019 habe sich diese Entwicklung „enorm abgeflacht“, betonte Lang auf APA-Nachfrage. Hier habe eine eingesetzte Task Force zu Maßnahmen geführt. Einerseits gebe es in diesen Fällen zu etwa 48 bis 50 Prozent eine „Tätergruppe nicht österreichischer Herkunft“, erläuterte er, zudem ein „Zusammenspiel von mehreren Faktoren“. Meistens beginne es mit dem Trennungswunsch der Frau. Dann käme beim Mann eine Gewalthistorie, Alkohol oder der kulturelle Faktor hinzu. Außerdem sei es in bestimmten Ländern so, dass Kinder bei Scheidungen dem Mann zugesprochen werden, was bei einer gegenteiligen Entscheidung in Österreich ein zusätzlicher Faktor sein könne. 948 Vergewaltigungen wurden im Vorjahr angezeigt, ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber 2018.