Wahrzeichen in Österreich leuchten für ME/CFS-Patienten

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Österreich - wie das Riesenrad, der Grazer Uhrturm und das Goldene Dachl - setzen am Dienstag (12. Mai) ein Zeichen für ME/CFS-Patienten und erstrahlen in blauer Beleuchtung. Der internationale Aktionstag findet seit 1995 weltweit jährlich statt, um Bewusstsein für Erkrankung des Nervensystems (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom) zu schaffen.