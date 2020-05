Österreichische Blasmusik fordert klare Vorgaben

Gut 150.000 Bläser sind in den 2.163 Vereinen des Österreichischen Blasmusikverbandes organisiert. Dieser mahnte am Freitag gegenüber der Politik ein, in den Schritten zum Anfahren des Kulturlebens nicht vergessen zu werden. Schließlich sei man ein wichtiges Aushängeschild für soziale, touristische und gesellschaftspolitische Aufgaben in Österreich.