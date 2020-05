Lockerungen im Grenzverkehr am Muttertag in Salzburg

Am Muttertag am 10. Mai soll es für Verwandtenbesuche „familienorientierte Grenzkontrollen“ im Grenzverkehr zwischen Bayern und Salzburg geben. Diese Regelung, die am kommenden Sonntag von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr gilt, sei mit dem Bund abgesprochen worden, teilte am Freitag das Landes-Medienzentrum Salzburg mit.