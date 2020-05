Afghanische Behörden holt 18 Leichen aus Grenzfluss zum Iran

An der Grenze zum Iran sind 18 Leichen afghanischer Migranten aus einem Fluss geborgen worden. Nach Angaben der afghanischen Behörden wurden die Menschen mutmaßlich von iranischen Soldaten misshandelt. Die Leichen „tragen Spuren von Schlägen und Folter“, sagte Abdul Ghani Nuri, Gouverneur des Bezirks Gulran in der Provinz Herat, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.