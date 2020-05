Polizisten befreien zweijähriges Mädchen aus Pkw in Linz

Linzer Polizisten haben am Freitagnachmittag ein zweijähriges Mädchen, das in einem Pkw eingesperrt war, befreit. Der Wagen stand in der prallen Sonne, das Kind war bereits apathisch und panisch, berichtete die Polizei. Das Mädchen wurde der Rettung übergeben. Ein Beamter zog sich beim Einschlagen des Autofensters leichte Schnittverletzungen zu.