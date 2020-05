Österreicher für mehr EU-Engagement in vielen Bereichen

Laut einer aktuellen Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) spricht sich eine große Mehrheit der Österreicher für mehr Engagement der Europäischen Union in vielen Bereichen aus. Die Österreicherinnen und Österreicher sähen die Union vor allem wirtschaftlich und humanitär gefordert, analysierte ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt am Samstag die Ergebnisse.

61 Prozent unterstützen auch den Vorschlag, auf EU-Ebene bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit wirksamere Sanktionen gegen Mitgliedstaaten verhängen zu können. „In einer Phase, in der Mitgliedstaaten vermehrt auf Sondergesetzgebungen und Notverordnungen setzen, ist es umso wichtiger, dass diese zeitlich begrenzt bleiben und die Rechtsstaatlichkeit keinen dauerhaften Schaden nimmt“, kommentierte das Schmidt. „Das sieht auch eine Mehrheit der ÖsterreicherInnen so und hält eine Sanktionsmöglichkeit der EU gegenüber Mitgliedstaaten, in denen eine solche Gefahr droht, für sinnvoll.“