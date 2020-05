Wien – Kommenden Freitag ist es so weit. Lokale können hierzulande wieder aufgesperrt werden. Es gibt aber Auflagen. Alle Gäste brauchen einen Sitzplatz, an der Schank darf man nicht stehen. An einem Tisch dürfen nur dann mehr als vier Leute und deren Kinder sitzen, wenn sie aus einem Haushalt sind. Wer serviert, muss Mund und Nase abdecken, Köche müssen das nicht tun. Salz-, Pfefferstreuer und der Brotkorb sind nicht mehr auf dem Tisch; dies wie das hat angefordert zu werden. Und vorbestellte Speisen und Getränke für die Selbstabholung dürfen nicht vor Ort konsumiert werden.