Pötschger: „Die breite Masse vermisst den Boxsport nicht“

Innsbruck, Telfs – Im Athletic Camp Austria in Telfs wird derzeit geschwitzt. Nicht aber etwa am Sandsack oder im Box-Ring, sondern mit Bohrmaschinen und Schraubschlüsseln in der Hand. Joachim Pötschger lässt gerade seine Trainingshalle adaptieren. Für die Zeit nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Was seinen geliebten Vollkontakt-Sport betrifft, sieht er augenblicklich schwarz.