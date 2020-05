Auch Schiedsrichter in der Zwangspause: Mit Maske, aber ohne Pfeife

Innsbruck, Absam – Normalerweise würde Gregor Danler heute am Fußballplatz stehen oder sitzen. Je nachdem, ob der Tiroler Schiedsrichter-Besetzungsreferent und Obmann-Stellvertreter mit Pfeife in der Hand aktiv wäre oder nur als Beobachter seinen Kollegen über die Schulter schauen würde. Das Coronavirus stellte aber auch das Leben des diplomierten Krankenpflegers ein wenig auf den Kopf. Emotional wird er deshalb aber nicht: „Es ist nun mal, wie es ist.“

Obwohl ihm die Begegnungen auf den Tiroler Fußballplätzen natürlich fehlen. Ob Obmänner, Spieler oder Schiedsrichterkollegen – am Ende des Tages sind alle Teil einer großen Familie, die unter normalen Umständen jedes Wochenende zusammenkommen würden. Darum war auch der kurzzeitig aufgekommene Gedanke an mögliche „Geisterspiele“ für ihn sinnlos: „Das Unterhaus lebt davon, dass die Leute rund um den Verein sich am Platz treffen. Es ist ein Ort der Begegnung.“