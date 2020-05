Kurz spricht sich für neuen EU-Vertrag aus

Zu diesem Zweck dürfe die Solidarität auch in der Krise nicht an der eigenen Staatsgrenze aufhören, forderte Kogler. „Ich wünsche mir für die Zukunft der EU, dass sie den von der Corona-Krise besonders hart getroffenen Ländern solidarisch zur Seite steht und sich danach durch umfassende Ökologisierung wieder selbst aus der Krise rausinvestiert.“

Auch für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner liegt der Fokus angesichts der Coronakrise auf Veränderung: „Wir müssen die Sozialunion auf Schiene bringen, die Daseinsvorsorge stärken und Steuergerechtigkeit endlich realisieren“, forderte Rendi-Wagner. „Die Heldinnen und Helden des Alltags dürfen nicht die Kosten für die Krise zahlen“, meinte Rendi-Wagner, die ihre Forderungen nach einer gerechten Besteuerung von Online-Großkonzernen, einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene und dem Ende von Steuervermeidungspraktiken bekräftigt. Gleichzeitig brauche es mehr Investitionen in den Klimaschutz und in den Bereichen Gesundheit und Forschung.

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn kündigte am Rande des Europatages einen „sehr ambitionierten Vorschlag“ der EU-Kommission für den Wiederaufbau im Gefolge der Coronakrise für „Mitte Mai“ an. Dieser soll insbesondere in den nächsten drei bis vier Jahren „eine Antwort darauf geben, wie man Europa aus der Krise herausführen kann“, sagte Hahn in einer Diskussion zum Europatag am Samstag.