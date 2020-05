Zum ersten Mal seit fast zwei Monaten: Tirol unter 100 Infizierten

Von Mario Zenhäusern

Innsbruck – Am 11. März erreichte die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Tirol erstmals die Marke von 100 Personen. Am 12. März erklärte LH Günther Platter (ÖVP) die Wintersaison für beendet, eine Woche später verordnete er dem Land eine Quarantäne und versetzte es damit in eine Schockstarre. Gestern, zwei Monate später, sank die Zahl der Infizierten erstmals wieder unter 100. „Das ist schon ein sehr erfreuliches Zeichen“, sagt Platter im Telefon-Interview mit der Tiroler Tageszeitung, „und es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit gegenüber der Tiroler Bevölkerung, die sich an die Vorgaben gehalten hat. Wir alle können den Muttertag auch mit diesem positiven Gefühl feiern.“

Auf die Frage, ob Tirol denn damit das Gröbste überstanden habe, meint Platter: „Wenn man sich diese erfreuliche Entwicklung anschaut, werden wir nicht alles falsch gemacht haben. Ja, in dieser Phase haben wir das Gröbste überstanden.“ Jetzt stehe die Politik vor der Herausforderung, zu reagieren, wenn neue Infektionen auftreten. Nur so könne verhindert werden, dass sich das Virus verbreite. Platter: „Wir müssen punktuell und rasch – innerhalb von 24 Stunden – handeln, um großflächige Isolationen zu verhindern.“ Der Landeshauptmann zeigte sich zuversichtlich, warnte aber gleichzeitig: „Es braucht ein hohes Maß an Vorsicht, vor allem wenn ich in Richtung Herbst und Winter denke.“

„Wenn man sich diese erfreuliche Entwicklung anschaut, werden wir nicht alles falsch gemacht haben", sagt LH Günther Platter © Rudy De Moor

Auch was die Öffnung der Grenzen anbelangt, ist Platter optimistisch. Speziell mit Südtirol sei er schon einen Schritt weiter. Die absurde Situation, dass zwar Südtiroler Studenten nach Tirol dürfen, aber Tiroler nicht nach Südtirol, liege an den italienischen Regelungen. „Aber ich bin ständig mit meinem Südtiroler Kollegen Arno Kompatscher in Verbindung. Wir sind an diesen Themen dran.“

Was das parteipolitische Hickhack bei der Besetzung der Untersuchungskommission zum Corona-Krisenmanagement betrifft, habe er sich bis jetzt zurückgehalten, sagte Platter, „weil die Experten in diesem Fall ja die Arbeit der Regierung bewerten“. Für die Verzögerungen habe er aber kein Verständnis. „In dieser Frage darf das Kirchturmdenken keine Rolle spielen. Es geht um den Ruf des Landes, da ist es ein Gebot der Stunde, dass unabhängige Experten zu Rate gezogen werden. Ich erwarte Anfang der Woche entsprechende Entscheidungen.“