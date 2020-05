Vier lebensgefährlich Verletzte bei Frontalcrash

Bei einem Frontalcrash sind am Samstag in Atzelsdorf, einer Katastralgemeinde von Gaweinstal (Bezirk Mistelbach), fünf Personen verletzt worden, vier davon lebensgefährlich. Bei einem Abbiegemanöver auf der Kreuzung einer Landes- und einer Gemeindestraße kam es laut Rotem Kreuz zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Nach der Bergung der Verletzten kam es in beiden Fahrzeugen zu Explosionen.

In einem Wagen befand sich eine vierköpfige Familie, in dem anderen ein 62-jähriger Mann. Wie ein Sprecher des Roten Kreuzes mitteilte, kam ein Rettungswagen zufällig an der Unfallstelle vorbei und leistete gemeinsam mit Passanten Ersthilfe. Nachdem die Verletzten aus den Fahrzeugwracks geborgen waren, kam es in beiden Autos zu Explosionen. Die Fahrzeugen gerieten in Vollbrand.