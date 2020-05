US-Virologe Fauci in häuslicher Isolation

Der bekannte Virologe und Berater von US-Präsident Donald Trump in der Coronakrise, Anthony Fauci, befindet sich nach einem Kontakt mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Regierungsmitarbeiter in häuslicher Isolation. Laut US-Medien ist Fauci einer von insgesamt drei Mitgliedern der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus, die sich als Vorsichtsmaßnahme in Quarantäne begeben haben.

Neben Fauci befinden sich laut CNN auch der Direktor der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, und der Leiter der US-Zulassungsbehörde FDA, Stephen Hahn, in Selbstisolation. Redfield und Hahn würden am Dienstag per Videokonferenz an einer Anhörung zur Coronavirus-Pandemie im US-Senat teilnehmen, sagte der Leiter des Gesundheitsausschusses, Lamar Alexander. Fauci werde voraussichtlich persönlich an der Anhörung teilnehmen und dabei eine Maske tragen, berichtete CNN.