Der Nino aus Wien: Herzschmerz im Hawelka

Innsbruck – Ungefragt fängt der „Taxi Driver“ an zu reden. Ob’s der „Burli“, der gerade eingestiegen ist, nun will oder nicht. Der Taxler erzählt von der See, in die er einst gestochen ist, von der Welt, die als Suppentopf vor sich hin brodelt, und davon, dass selbst eine Stichverletzung eh jedem wurst sei. Hauptsache das Gesicht bleibt halbwegs heil. Irgendwann verliert er den Faden, aber auch das ist wurst, weil er den Weg zum Ziel gefunden hat. Der „Bua“ sei ein guter, gibt er dem Fahrgast mit auf den Weg. Er solle auf sich aufpassen. Ob der wirklich zugehört hat, darf bezweifelt werden. Verstanden hat er trotzdem. Oder eben nicht. Weil’s darum nicht geht. Das jedenfalls legt – zwei Lieder nach dem „Taxi Driver“ – „Unter Fischen“ nahe. Gut sei es zu schwimmen, heißt es da, „zu fliegen und zu singen und hin und wieder einfach losgehen – und gar nix verstehen“.