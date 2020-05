Surfer bei Hai-Attacke vor Kalifornien getötet

Ein Surfer ist vor der Küste Kaliforniens von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Der 26-Jährige starb noch an Ort und Stelle, wie die Parkbehörde des US-Staates mitteilte. Das Unglück ereignete sich rund 90 Meter vor dem Manresa State Beach bei Santa Cruz. Um welche Art Hai es sich gehandelt habe, sei nicht bekannt. Auch in Australien wurde ein Surfer bei einer Attacke verletzt.

An der australischen Küste wurde ein französischer Surfer durch einen Hai verletzt. Dylan Nacass sei in Bells Beach südöstlich von Melbourne angegriffen worden, berichtete der australische TV-Sender Nine News. Der Hai habe sich in seinem Bein verbissen, erzählte der 23-Jährige. Er habe ihn zwei Mal geschlagen, dann habe der Hai von ihm abgelassen.