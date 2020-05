38 Neuinfektionen mit Coronavirus in Österreich

In Österreich sind von Samstag auf Sonntag 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus dazugekommen. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten lag am Sonntagvormittag (9.30 Uhr) nach Angaben des Innenministeriums damit bei 15.871 Personen. Davon sind noch 1.262 erkrankt, was einen Rückgang im Tages-Vergleich von 28 Menschen betrifft. Gesamt 618 Todesopfer bedeuten seit Samstag einen Anstieg um drei Tote.

Die drei neuen Todesfälle betrafen eine Frau und einen Mann aus Wien sowie eine Frau in der Steiermark. Die beiden Bundesländer sind mit insgesamt 143 bzw. 136 Fällen damit weiter Spitzenreiter in der Anzahl an Todesopfern. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bisher insgesamt 316.508 Tests auf eine Coronavirus-Erkrankung durchgeführt.

In Krankenhaus-Behandlung befanden sich am Muttertag noch 291 und damit um 18 weniger als am Vortag. 72 Intensiv-Patienten bedeuten einen Rückgang im 24-Stunden-Fenster um sieben Personen. Von einer Virus-Erkrankung wieder genesen sind fast 14.000, nämlich 13.991 und damit um 63 mehr als am Samstag.

Insgesamt ist die Situation derzeit stabil. Die effektive Reproduktionszahl der Ansteckungen lag zwischen 24. April und 6. Mai bei 0,81, die Zahl der Neudiagnosen sank täglich um 6,8 Prozent, teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit. Auch in Wien ist die Situation offenbar unauffällig.

Im vorangegangenen Beobachtungszeitraum (16. bis 28. April) - also vor Auslaufen der Ausgangsbeschränkungen - hatte die effektive Reproduktionszahl 0,67 betragen, die Zahl der Labordiagnosen war täglich um 4,2 Prozent zurückgegangen. Eine effektive Reproduktionszahl unter dem Wert von 1 sagt aus, dass die Infektionen im Abnehmen sind.

Die Schwankungen sind insgesamt wenig aussagekräftig, weil die Zahl der neu bestätigten Infektionen insgesamt gering ist. So gab es in der jüngsten Vergangenheit, zum Beispiel im Burgenland, in Kärnten (sogar mehrere Tage hinweg), in Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg auch Tage mit einer oder ohne eine einzige neu diagnostizierte SARS-CoV-2-Infektion. Werden hier wenige neue Fälle festgestellt, erscheint eine „Steigerungsrate“ nur artifiziell „dramatisch“.

Auch in der Großstadt Wien ist die Situation laut den Erhebungen und Berechnungen der AGES-Spezialisten in Zusammenarbeit mit Statistikern der TU-Graz eindeutig stabil: Seit 17. April hat es laut den Balkengrafiken in der Bundeshauptstadt an einem Tag niemals mehr als 40 diagnostizierte SARS-CoV-2-Infektionen gegeben (Ende März an zwei Tagen jeweils fast 200). Ab 24. April waren es zumeist zwischen etwa 20 und 30.

Die effektive Reproduktionszahl für Österreich „kratzte“ um den 24. April an einem Wert von nur 0,5, um dann langsam wieder anzusteigen. Im Burgenland lag sie zuletzt (6. Mai) bei knapp über 0,5, in Kärnten unter 0,5. Oberösterreich hat ebenfalls einen Wert von um 0,5, Salzburg ist etwas darüber, ebenso die Steiermark mit etwa 0,7. In Tirol zeigte sich seit den Tagen um den 24. April ein leichter Zuwachs von weniger als 0,5 auf etwa 0,7. Vorarlberg liegt bei einem Faktor von etwa 0,5.

Niederösterreich kam zuletzt auf eine SARS-CoV-2-Reproduktionszahl von um 0,8 - bei am 6. Mai etwa zehn Diagnosen. Wien lag am Wert von 1, bei etwa 20 Diagnosen (6. Mai), was keinen offensichtlichen Unterschied zu den Tagen seit etwa Mitte April zeigt. Am 4. April und am 3. Mai gab es allerdings ganz wenige Neudiagnosen - für eine epidemiologische Sicht quasi „Ausreißer“.

„Seit dem Erreichen des Fallzahlgipfels am 26. März ist das Auftreten neuer Fälle rückläufig. Die geschätzte tägliche effektive Reproduktionszahl ist für Österreich seit 4. April kleiner als 1 und beträgt für den 6. Mai 0,81 (Schwankungsbreite der Berechung: 0,75 - 0,88).

Aufgrund der relativ konstanten Anzahl an inzidenten (neu festgestellten; Anm.) Fällen in den letzten drei Wochen unterliegen beide Parameter gewissen zufälligen Schwankungen“, schrieben die Epidemiologen