Museumsinsel Berlin öffnet unter Schutzvorkehrungen

Hier hängt alles mit allem zusammen. Zu den Staatlichen Museen zählen 13 Sammlungen in 19 Häusern. Neben der Alten Nationalgalerie öffnen auf der Museumsinsel auch Altes Museum und Pergamon-Panorama, noch einige Jahre Surrogat für das baubedingt kaum zugängliche Pergamon-Museum. Zudem macht die Gemäldegalerie am Kulturforum auf.

Hinter den historischen Mauern der Museumsinsel gibt es viele Höhepunkte: So hat etwa Gleis in nur einem Raum seiner Alten Nationalgalerie so viel Spitzenwerke von Caspar David Friedrich (1774-1840), dass sie als Sonderausstellung in anderen Metropolen die Kassen klingeln lassen würden. Doch Publikumsandrang und Bargeldkassen sind nicht die Zeichen der Corona-Zeit. „Es sollen keine Schlangen im Museum entstehen, deswegen gibt es Einlass mit Zeitfenstern und nur Online-Tickets, die auch einfach und kurzfristig mit QR-Code gebucht werden können“, schildert Gleis die Vorbereitungen.