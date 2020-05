Schreine im Iran bleiben weiterhin geschlossen

Die Schreine sowie größere Moscheen in der Islamischen Republik Iran bleiben wegen der Coronakrise weiterhin geschlossen; der Zugang zu den Außenhöfen könnte bis Ende Mai aber wieder erlaubt werden. „Es gibt Überlegungen, nach dem Fastenmonat Ramadan (im Iran am 23. Mai) die Außenhöfe der Mausoleen unter Beachtung bestimmter Hygienevorschriften zu eröffnen“, sagte Gesundheitsminister Saeid Namaki.

Wegen der hohen Ansteckungsgefahr bleiben aber die Schreine selbst weiterhin geschlossen, sagte der Minister laut Webportal des staatlichen Senders IRIB am Sonntag. In den vier wichtigen Mausoleen sowie in größeren Moscheen des Landes gibt es Außenhöfe, wo sich die Pilger vor oder nach dem Schreinbesuch aufhalten.