Automobilwirtschaft befürchtet Totalschaden wegen Corona-Krise

Wien, Innsbruck – Am morgigen Dienstag ist es wieder so weit: Wie jeden Monat wird die Statistik Austria dann die österreichischen Pkw-Neuzulassungen für den Vormonat offiziell präsentieren. Die Rohdaten für den April liegen allerdings schon vor – und sie verheißen für die Branche nichts Gutes. Die vorläufige Bilanz weist österreichweit 11.284 Pkw-Neuzulassungen aus. Das sind knapp 65 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Ähnlich mies fiel schon der März aus, als die Zulassungen um zwei Drittel nach unten sackten. Und: Schon vor dem Lockdown war der Autohandel dahingedümpelt und hatt­e empfindlich an Fahrt verloren. Das vorläufige Resultat schreckt den Wirtschaftszweig jedenfalls auf: In den ersten vier Monaten gab es demnach 65.964 Pkw-Neuzulassungen, also 41,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum von 2019.