Hunderte Autofans am Wiener Kahlenberg - Auch GTI-Fans aktiv

Am Wochenende haben sich auch in Wien Hunderte Autofans am Kahlenberg gesammelt. Die Polizei löste in der Nacht auf Samstag ein Treffen am Kahlenberg in Döbling auf, bestätigte sie entsprechende Medienberichte vom Sonntag. Vier Teilnehmer erhielten ein Organmandat wegen Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz, zahlreiche weitere Personen wurden abgemahnt.