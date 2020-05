Ex-Corona-Taskforce-Mitglied Sprenger: Der Regierung fehlt „weiter Blick“

Sprenger: Der verordnete Lockdown hatte nur diesen einen Grund. Und es war richtig so, den Lockdown durchzuführen. Doch wir haben bereits Ende März unser Ziel erreicht. Uns war allen klar, die Maßnahmen greifen, die Infektionszahlen sind rückläufig, das Gesundheitssystem ist weit von einem Kollaps entfernt. Deshalb hätten wir Ende März/Anfang April damit beginnen müssen, die Pandemie nicht mehr nur unter virologischen und medizinischen Aspekten zu betrachten. Da hätten wir einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs eröffnen müssen. Doch so gut die Regierung bis Ende März agiert hat, so muss auch kritisiert werden, dass sie es verabsäumt hat, mit 30. März den Schalter vorsichtig umzulegen.

Sprenger: Welche Strategie letzten Endes die bessere war, kann man nur rückblickend beurteilen. Dafür braucht es eine offene Analyse. Nur mit dem Zählen von Toten kommt man da nicht weiter. Da braucht es auch eine Bewertung von verlorenen Lebensjahren, von ökonomischen Auswirkungen und vielem mehr. Schweden hat offen zugegeben, dass sie anfangs einen Fehler beim Schutz von Altenheimen gemacht haben. Schweden hat sich dafür entschuldigt. In Österreich entschuldigt sich niemand. In Schweden wird täglich erklärt, warum etwas passiert, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert. In Schweden wird Widerspruch gewünscht und eingefordert – in Österreich nicht. In Schweden bekommt man alle Daten, in Österreich nicht. In Schweden ist der Kampf gegen die Pandemie eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, in Österreich gibt es eine Regierungserzählung.