Neue Hitzeschutz-Ideen für die Stadt Wien vorgestellt

Die Stadt Wien hat am Sonntag neue Hitzeschutz-Ideen für die Bundeshauptstadt vorgestellt. Präsentiert wurde der „Wiener Schatten“ - ein Katalog mit Ideen und Möglichkeiten, wie Wiens Straßen, Gassen und Plätze beschattet werden können. Wien, als eine der am stärksten von der Klimakrise betroffenen Städte Europas, muss mit besonders vielen Hitze-Tagen rechnen.

„Die Klimakrise macht keine Pause, uns steht auch heuer ein Hitzesommer bevor - besonders für Kinder, alte oder kranke Menschen sind die hohen Temperaturen in der Stadt zunehmend eine gesundheitliche Belastung. Gerade im öffentlichen Raum brauchen wir dringend Abkühlung“, sagte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne). „Mit dem Wiener Schatten verankern wir Klimaanpassungsmaßnahmen im Stadtbild; wir wollen damit auch die Bevölkerung zu eigenen Projekten ermutigen“, erläuterte Hebein. Der Katalog richte sich an Kunst- und Nachbarschaftsprojekte, aber auch an Schanigartenbetreiber oder Privatpersonen.

Bereits jetzt werde auch an konkreten Umsetzungen gearbeitet. So soll etwa am Christian-Broda-Platz in Mariahilf ein großes Sonnensegel zum Einsatz kommen, die Aufhängung wird mit den Straßenlampen kombiniert. An anderen Orten, etwa in Geschäftsstraßen, könnte die Befestigung der Weihnachtsbeleuchtung im Sommer für Schatten spendende Elemente genutzt werden.