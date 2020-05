Tirol und Bayern in intensiven Gesprächen über Grenz-Lockerung

Zuletzt gab es in der Vorwoche einen Austausch. Wie es von Landeshauptmann Günther Platter heißt, sei man im intensiven Kontakt mit den bayerischen Kollegen. Die Situation in Bayern wird noch als kritisch bezeichnet, vor allem in Rosenheim seien die Infektionszahlen noch relativ hoch. Am Sonntag ist dort erneut die Marke von 50 Coronavirus-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten worden. Der Wert ist bei 50,5 gelegen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen mit. Wird der Wert von 50 Neuinfektionen überschritten, erfolgen erneut strikte Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie in der betroffenen Region.