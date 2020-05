Neue Proteste in Hongkong trotz Beschränkungen

In Hongkong sind am Sonntag mehrere von Aktivisten organisierte Demonstrationen gegen die chinafreundliche Regierungschefin Carrie Lam in Verfolgungsjagden der Polizei ausgeartet. In mindestens acht Einkaufszentren versammelten sich Hunderte Menschen anlässlich des Muttertags zu Flashmobs. Laut Medienberichten setzte die Polizei mindestens elf Menschen fest, darunter ein zwölfjähriges Mädchen.