Polen soll binnen 14 Tagen neues Wahldatum nennen

Der Sprecher des Unterhauses in Polen muss in den nächsten zwei Wochen ein neues Datum für die Präsidentenwahl bekanntgeben. Das teilte der Leiter der staatlichen Wahlkommission am Sonntagabend mit. Der Termin müsse innerhalb der nächsten 60 Tage nach der Bekanntgabe liegen, sagte Sylwester Marciniak. Ursprünglich sollte die Präsidentenwahl am Sonntag über die Bühne gehen.