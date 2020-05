Mit dem Suzuki SX4 S-Cross lässig durch den Großstadt-Dschungel

Beginnen wir im Inneren. Beim Einstieg wird man von einem ergonomisch gelungenen Cockpit in Empfang genommen. Die Armaturen sind übersichtlich gezeichnet, jeder Schalter befindet sich genau dort, wo man ihn vermuten würde. Zugegeben: Bei der Steuerung des Infotainmentsystems haben wir es vielleicht ein bisschen leichter, da uns schon der Konzernbruder – der Suzuki Vitara – als Dauergast beehrte und über das gleiche System verfügte. Dennoch fällt die Bedienung mittels großzügigem Touchscreen ausgesprochen leicht. Die Ledersitze unseres kompakten Grenzgängers bieten guten Halt und selbst in der hinteren Reihe sitzt man recht bequem. Wer auf die hintere Reihe verzichtet, der kann auf ordentliche 1269 Liter Stauraum zurückgreifen, und da sich die Rückbank im Verhältnis 60:40 teilen lässt, bleiben in puncto Variabilität fast keine Wünsche offen.

Hinter der schicken Front unseres Suzuki sorgt ein 1,4-Liter-Benziner für ein entsprechendes Vorankommen. Der Fremdzünder presst 129 PS aus seinen vier Brennkammern und wird zudem von einem kleinen elektronischen Helferlein unterstützt. Es handelt sich dabei allerdings „nur“ um ein Mild-Hybrid-System, welches den Motor während der Fahrt und in etwas anspruchsvolleren Situationen unterstützt. In der Praxis fällt das eigentlich nur durch zwei Dinge auf: Der erste Hinweis ist ein weißes Batteriesymbol, welches sich von Zeit zu Zeit im Cockpit bemerkbar macht. Das zweite und wichtigere Detail ist, dass man sich dank des Elektromotors und der zusätzlichen 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie nie untermotorisiert fühlt. Der S-Cross legt sich schon vom Stand weg richtig ins Zeug und macht auch bei Überholvorgängen richtig Spaß. Vor allem in Kombination mit der direkten Lenkung und dem straffen Fahrwerk kommt in schneller gefahrenen Kurven so etwas wie Go-Kart-Feeling auf. Wer es aber übertreibt, wird merken, dass der S-Cross zum leichten Untersteuern neigt. Natürlich tragen die noch montierten Winterreifen eine Mitschuld, doch das wäre auch ohne sie der Fall.