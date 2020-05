(Zu) viele offene Fragen beim FC Zirl nach dem Rückzug von Plattner

„Ich wollte eigentlich nichts mehr machen“, erzählt Rott im TT-Gespräch. Doch es folgte ein Anruf von Zirl-Obmann Martin Plattner, dessen Überredungskünste Wirkung zeigen sollten: Rott trat die Nachfolge von Martin Hofbauer an. Doch dann kam Corona und zum Drüberstreuen auch noch der Rückzug von Plattner in Zirl, der ein Rufe- zu vielen Fragezeichen mutieren ließ. Wie geht es nun weiter in Zirl? „Ich kann die Frage nicht beantworten. Auch der Verein weiß noch nicht, was Sache ist.“ Auch einen Vertrag gebe es nicht. „Das haben wir mit Handschlag gelöst, so hab’ ich es immer gehandhabt.“ Natürlich sei auch der stark besetzte Zirler Kader „eine Motivation gewesen, den Job anzutreten“. Nun droht jedoch ein sportlicher Aderlass. „Man muss sehen, was der Verein machen will.“