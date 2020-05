Massive Probleme an der Mieminger Bundesstraße: Hang muss saniert werden

Imst, Tarrenz – Seit Ende April bereitet die bergseitige Böschung an der Mieminger Bundesstraße zwischen Imst und Tarrenz wieder massive Probleme und muss aufwändig saniert werden. „Bei einer ersten Begehung wurden wasserempfindliche Tone festgestellt“, so der zuständige Straßenbau-Experte des Baubezirksamtes Imst, Johannes Monz, „rund 100 Kubikmeter Erdreich sind hier aber in Bewegung.“

Das Hangwasser an diesem Straßenabschnitt bereitet schon seit einigen Jahren große Probleme. Immer wieder werden dafür der Bewässerungswaal, der darüber liegende Starkenberger See oder auch Oberflächenwasser verantwortlich gemacht. Das geologische Gutachten sieht vor allem den Waal als Ursache: „Die Stadtgemeinde Imst muss ihn verlegen und verrohren“, so Monz. Der zuständige Straßenmeister Michael Strigl hofft auf einen baldigen Abschluss der Arbeiten in der kommenden Woche. Die Kostenhöhe steht noch nicht fest. (pascal)