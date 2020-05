Corona-Gesetze: „Kein anständiger Umgang mit Parlamentarismus“

Leichtfried kritisierte Maurer einmal mehr: „Es ist ein zynischer Sabotageakt, wenn man glaubt, durch eine Drüberfahrermentalität und öffentlichen Druck in Nationalrat und Bundesrat Gehorsam hineinprügeln zu müssen.“ Erneut befand er auch, dass es „keine ordentliche Begutachtung“ der Gesetze gegeben habe. Dies sei „kein anständiger Umgang mit Parlamentarismus“. Das Veto im Bundesrat sei „legitim – und vor allem inhaltlich notwendig“ gewesen. Und was das Epidemiegesetz anlangt – vor allem die Möglichkeit, bestimmte Personengruppen von Veranstaltungen bzw. Versammlungen auszuschließen: „Es gibt keine Klarheit, keine Transparenz. Und noch immer ernste Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit.“ Betriebsräte etwa könnten von Betriebsversammlungen ausgeschlossen werden. „Wir geben der Regierung die Chance, ein rechtstechnisch schlechtes Gesetz zu verbessern bzw. in seiner Wirksamkeit zu begrenzen“, sagte Leichtfried.