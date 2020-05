Regionaler Onlinehandel ist „kein Selbstläufer“ in Corona-Krise

Ein „Selbstläufer“ seien die Plattformen in Zukunft „sicher nicht“. Auch künftig erfolgreich könnten die regionalen E-Commerceplattformen nur sein, wenn es gelinge, ein nachhaltiges Verhältnis mit den neu gewonnenen Kunden aufzubauen. „Dazu gehören unter anderem laufende Kommunikation mit den Kunden und maßgeschneiderte Angebote.“ Das Hauptthema sei Geschwindigkeit bei der Beantwortung von Konsumentenanliegen und der Auslieferung der bestellten Waren. Zugleich bestehe die Gefahr, in Rabattschlachten verwickelt zu werden, ohne davon zu profitieren. „Bei ,Black Friday‘ und ,Cybermonday‘ gerät der Handel in Rabattspiralen, kann aber keine loyalen Kunden erzielen“, sagt Ziniel, der trotz aller Digitalisierungsini­tiativen der vergangenen Wochen weiter großen Aufholbedarf beim heimischen E-Commerce ortet. In Österreich hat nämlich nur jeder vierte stationäre Händler einen Onlineshop. „Bei einer Umfrage haben zehn Prozent der Händler, die keinen Online-Shop haben, erklärt, sich einen zulegen zu wollen. Das ist nicht so viel.“