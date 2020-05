Innsbruck – Das reale Leben schreibt oftmals die packendsten Drehbücher für Kriminalgeschichten – auch in Tirol. So war ein über die Landesgrenzen bekannter Arzt im Juli nun schon zum zweiten Mal Opfer einer Erpressung. Beide Male ging es ums Eingemachte. So waren es 2016 eineinhalb Millionen Euro und letzten Juli 800.000 Euro, die – zuletzt mit der Pistole an der Wange – gefordert wurden.