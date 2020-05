Burgtheater lädt zu Twitter-Theaterabend

Eine Vorstellung, die es nur in der Vorstellung der Besucher gibt: So kündigt das Burgtheater ein „außergewöhnliches Experiment“ für Dienstagabend an. „Vorstellungsänderung: Der unheimliche Eindringling“ spielt sich gänzlich am Twitter-Account des Theaters ab. Das Publikum ist eingeladen, Eindrücke aus dem Foyer, der Garderobe und natürlich dem Stück selbst zu teilen.