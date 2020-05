Einbrecher in Perchtoldsdorf schoss auf Zeugen

In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) hat ein in einem Einfamilienhaus ertappter Einbrecher auf einen Zeugen geschossen. Verletzt wurde niemand. Für Hinweise auf den Täter sind nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag 1.000 Euro ausgelobt. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Ein Nachbar hatte am späten Donnerstagabend einen Lichtschein in dem Haus in der Hochbergstraße 21 bemerkt. Weil er laut Polizei wusste, dass die Besitzerin nicht daheim ist und ihm ein Schlüssel überlassen worden war, hielt der Mann Nachschau. Er habe im Wohnzimmer eine dunkel bekleidete Person bemerkt und unmittelbar danach ein Mündungsfeuer gesehen. Der Zeuge ließ sich zu Boden fallen und wurde „nur durch glückliche Umstände nicht getroffen“, so die Kriminalisten.