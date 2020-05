Kraftwerk Schwarzach vor nächster Instanz

Huben, Hopfgarten i. Def. – Das Landesverwaltungsgericht hatte zuletzt ein Kraftwerksprojekt der Tiwag an der Schwarzach bewilligt. Das Elektrizitätsunternehmen plant eine Erweiterung der bestehenden Anlage um einen zweiten Maschinensatz. Die Umweltschutzorganisation WWF Österreich wendet sich nun an den Verwaltungsgerichtshof und beantragt eine Revision dieser Bewilligung: „Wir sind überzeugt, dass die Bewilligung des Kraftwerks Schwarzach nicht rechtmäßig erfolgt ist. Mehrere geschützte Tier- und Pflanzenarten, die nachweislich im Gebiet vorkommen, wurden im Verfahren nicht berücksichtigt. Noch dazu haben die zuständigen Stellen eine Gesamtfolgenabschätzung für das Isel-Gebiet durch die vielen geplanten Kraftwerks­projekte unterlassen“, wird Marianne Götsch, Gewässerschutzexpertin von WWF Österreich, in einer Aussendung zitiert.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass ein Höchstgericht in diesem Fall zu einem anderen Ergebnis kommen wird und das Projekt so nicht realisiert werden kann.“ Der Schutz des Isel-Gebiets müsse verbessert werden. Gleich sieben kritische Bauvorhaben seien aktuell im Isel-Gebiet geplant oder bereits in Bau. Der geschützte Osttiroler Gletscherfluss besteche durch das letzte bedeutende Vorkommen der Ufer-Tamariske im gesamten Ostalpenraum. Gleichzeitig zeigten aktuelle Untersuchungen, dass die Menge an Fischen seit 2011 um bis zu 50 Prozent eingebrochen sei. (TT, bcp)