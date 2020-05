Kaum Aussicht auf Kino unter den Sternen in Innsbruck

Innsbruck – Normalerweise wäre Dietmar Zingl, Geschäftsführer des Innsbrucker Leokinos, derzeit in Cannes. Doch heuer fällt das Festival aus. Und das Leokino ist, wie alle anderen heimischen Lichtspielhäuser, bis auf Weiteres geschlossen. „Prognosen, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, sind kaum möglich“, sagt Zingl. Am Freitag will die Regierung den Kulturfahrplan für die nächsten Monate präsentieren. „Vielleicht wissen wir dann mehr“,so der Kinochef.