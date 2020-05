Tödliche Kuh-Attacke im Stubaital: OGH bestätigt Teilschuld des Landwirts

Wien, Innsbruck – Die tödliche Kuhattacke im Stubaier Pinnistal im Jahr 2014 wurde zu einem der meistdiskutierten Unfälle der Republik und führte letztes Jahr zu einer Gesetzesänderung in Richtung Eigenverantwortung auf Wanderwegen. Gestern hat der Oberste Gerichtshof (OGH) die rechtliche Beurteilung des Unglücks nun abgeschlossen.

Das Höchstgericht bestätigte damit nun die bundesweit geltenden Richtlinien. So sagt es zum Landwirt, dass dieser um die Gefährlichkeit seiner Mutterkühe wissen musste: „Zu dieser relativen Gefährlichkeit der Tiere kam die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Schädigung im Bereich um Almgebäude und das Gasthaus.“ Laut OGH hätte der Bauer als Tierhalter darauf reagieren müssen. So sei das Aufstellen von Zäunen im Bereich ebenen Weidegebiets nicht ungewöhnlich und beeinträchtige auch nicht den Weidebetrieb. Die Abzäunung entlang der Straße zur Alm sei so eine „zumutbare und nicht gravierende Interessen beeinträchtigende Maßnahme“ gewesen.