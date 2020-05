Standort für Innsbrucker „Recyclinghof West“ soll heuer feststehen

Dringender denn je brauche es einen zweiten Recyclinghof im Westen der Stadt, so Buchacher. Seit Jahren fordere er genau das in Anträgen und Anfragen ein, im Arbeitsübereinkommen der Stadtregierung sei es ebenfalls festgehalten – und auch die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) als Betreiber betonten die Notwendigkeit eines zweiten Standorts. „Vorschläge gibt es genug, jetzt müssen wir es endlich umsetzen.“

Während des Notbetriebs in der Covid-19-Krise habe sich erst recht gezeigt, wie überlastet der Recyclinghof in der Roßaugasse sei. Doch auch seit dort wieder reguläre Öffnungszeiten gelten, sind tagtäglich lange Autoschlangen zu beobachten. Ihm täten die Mitarbeiter leid, „die den Unmut und die Aggressionen der völlig entnervten Menschen“ abbekämen, meint Buch­acher. Auch umweltpolitisch sei es bedenklich, mit den Wertstoffen quer durch die Stadt fahren zu müssen. Ein denkbarer Standort wäre für Buchacher etwa der Bereich Kranebitter Allee, wo sich schon jetzt die Grünschnittsammelstelle befindet.

So biete Innsbruck etwa den Vorteil langer Öffnungzeiten und einer sehr feingliedrigen Fraktionierung bei den Wertstoffen. Schon jetzt sei es so, dass die Natterer Bürger den Recyclinghof in Innsbruck mitnützen dürfen. Umgekehrt wäre es für Willi z. B. denkbar, dass die Igler künftig mit bestimmten Fraktionen zum Recyclinghof Lans-Sistrans-Aldrans fahren und so weiter. „Zur Verbund-Idee gab es schon eine erste Sitzung, weitere sollen folgen.“