Sommertheater Kitzbühel ist weiterhin optimistisch

Dallinger probt somit täglich abwechselnd mit Cirolini und Reid für das neue Stück „Midsummer – eine Sommernacht“ von David Greig. „Das ist eine enorme Erleichterung“, betont Reith. Ab 1. Juni dürfen dann laut Verordnung des BM für Kunst und Kultur auch Gruppenproben unter Einhaltung der Schutzbestimmungen stattfinden, die drei Darsteller also alle erstmals zusammentreffen. Somit sei man was die Proben betrifft auf Schiene. Noch alles andere als klar ist allerdings, wie das Stück überhaupt gespielt werden kann. „Hier hängen wir noch in der Luft. Wir hoffen auf mehr Informationen am Freitag“, sagt Reith, aber für sie war von Anfang an klar: „Wir spielen das Stück auf jeden Fall.“