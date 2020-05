Mit Informationen Drachenpark-Kritikern in der Wildschönau begegnet

Wildschönau – Der Drachenpark im Hochtal nimmt unübersehbare Formen an. So sehr, dass auch einige Kritiker des Freizeitparks wieder auf den Plan traten. Die Gemeinde hat daraufhin ein umfangreiches Informationsschreiben auf ihre Homepage www.wildschoenau.info gestellt. Der nächste Schritt war die Einladung zu einer etwas anderen Gemeindeversammlung an Ort und Stelle und nur nach Voranmeldung. Am Montagabend trafen sich dann an die 40 Interessierte mit BM Hannes Eder, TVB-Obmann Michael Unger und TVB-GF Thomas Lerch, um, aufgeteilt in kleine Gruppen, die Baustelle zu besichtigen und sich zu informieren bzw. über noch offene Fragen zu diskutieren.