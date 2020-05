Schwazer Grüne wollen temporäre Fußgängerzone

Schwaz – Die Diskussion einer Fußgängerzone in der Schwazer Altstadt ist seit Langem ein heißes Pflaster. Die Schwazer Grünen schlagen für diesen Sommer eine temporäre Schutzzone (sprich Fußgängerzone) in der Franz-Josef-Straße vor. Man wolle nicht nur für Gastgärten genug Platz bieten, sondern auch den Kindern in der Stadt mehr Raum geben. „Urlaub wird vorwiegend in Österreich stattfinden müssen, Schwimmbäder haben Eingangsbeschränkungen und nicht jeder hat einen Garten“, sagt Ersatz-GR Bernd Weißbacher. So würde man auch mehr Leute in die Altstadt locken und die Geschäftsleute unterstützen.