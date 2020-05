Innsbruck – Mit dem „Tiroler Weg“ waren in der Corona-Krise nicht alle einverstanden. Vor allem international hagelte es Kritik. An Ischgl und am gesamten Bundesland. Geschlossene Hotels, Lifte und Betriebe, Flaute bei den Zulieferern und Handwerkern waren die Folge des Shutdowns nach dem Corona-Ausbruch. Dies alles verursache einen Ertragseinbruch von vier bis fünf Milliarden Euro, erklärte Hubert Siller, Leiter des Departments für Tourismus- und Freizeitwirtschaft am Management Center Innsbruck (MCI) gestern bei der Videopressekonferenz aus Innsbruck.