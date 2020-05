Diskussion um Heim und Heli im Außerfern

Ehenbichl – In der kommenden Woche sollte wieder Bewegung in die Causa drittes Pflegeheim für das Außerfern kommen. Da trifft sich nämlich der Pflegeverband, um über die Standortfrage zu diskutieren. „Die Vorzeichen stehen nicht schlecht“, meint dazu Planungsverbandsobmann Wolfgang Winkler, der auch Bürgermeister der Standortgemeinde Ehenbichl ist. Er sieht in diesem Vorhaben nicht nur eine wichtige Daseinsfürsorge, sondern auch ein Investitionsobjekt. Immerhin spricht er von einer Gesamtsumme von 10 Millionen Euro. „Beim Mitarbeiterhaus des Krankenhauses blieben 86 Prozent der vergebenen Gewerke in der Region“, betont er den Impuls für die Wirtschaft, der gerade derzeit so wichtig sei.