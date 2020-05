Fünf Tote bei Brand in Krankenhaus in St. Petersburg

Bei einem Brand in einem Krankenhaus für Coronavirus-Patienten in St. Petersburg sind am Dienstag fünf Menschen ums Leben gekommen. 150 weitere mussten nach russischen Behördenangaben vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Bei den Opfern handelte es sich um Patienten, die auf der Intensivstation lagen und teilweise an Beatmungsgeräten hingen.

Das Feuer war nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums im sechsten Stock des St.-Georgi-Krankenhauses im Norden von St. Petersburg ausgebrochen. Nach knapp einer Stunde war der Brand gelöscht. Als mögliche Ursache gilt ein Kurzschluss, wie Gouverneur Alexander Beglow mitteilte. Demnach fing ein Beatmungsgerät Feuer.

Die Krankenhaus hatte sich laut der russischen Nachrichtenagentur TASS Mitte März auf die Behandlung von Coronavirus-Patienten spezialisiert. Wie der Bürgermeister des Stadtbezirks Wyborg, Pawel Danilow, sagte, waren die fünf Todesopfer zuvor auf der Intensivstation behandelt worden - vier von ihnen im selben Zimmer. Nach Angaben von Klinikchef Valeri Strejelezki waren drei von ihnen an Beatmungsgeräte angeschlossen.

„Alle sind schockiert über das, was passiert ist“, sagte die Patientin Swetlana Stepanowa. „Ein Brand in einem Krankenhaus ist ein Albtraum.“

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Erst am Samstag war bei einem Brand in einem Moskauer Krankenhaus, in dem auch fast 700 Corona-Patienten behandelt wurden, ein Mensch ums Leben gekommen. In der Nacht zum Montag starben neun Menschen bei einem Brand in einem Altersheim nahe der russischen Hauptstadt. Zwei weitere Bewohner starben später im Krankenhaus.