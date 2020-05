Corona-Fall in Wiener Kindergarten betrifft Mitarbeiterin

Bei jener Person, die in einem Kindergarten in Wien-Liesing positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, handelt es sich nicht um einen Mann, sondern um eine nicht im pädagogischen Bereich tätige Mitarbeiterin. Das teilte ein Sprecher des Wiener Krisenstabs der APA am Dienstag mit. Ursprünglich war gemeldet worden, dass bei einem Betreuer eine Infektion mit SARS-CoV-2 festgestellt wurde.