Albertina-Chef Schröder kritisiert Kogler

„Ich stimme nicht in das Bashing gegen die Frau Staatssekretärin (Ulrike Lunacek, Anm.) ein, weil ich den Vorwurf der kulturellen Inkompetenz und der politischen Schwäche für ungerecht empfinde angesichts der Verantwortlichkeit des Ministers“, stellte Schröder klar. Dieser ducke sich jedoch seit Amtsantritt im Jänner weg. „Ich habe den zuständigen Kulturminister in den fünf Monaten seit der Angelobung noch nie getroffen. Weder gab es ein Telefonat, noch eine Videokonferenz. Das ist mir in meinen 40 Berufsjahren noch nie passiert“, konstatierte Schröder.